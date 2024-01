Escuelas de período septiembre-mayo sin partida por asuntos "burocráticos"

Verano en Nacional, entabló comunicación con Pablo Otaño, secretario general de ATEN seccional Chos Malal, quien se refirió al aumento de aportes personales al ISSN, y la falta de partida para escuelas de período septiembre-mayo en la V Circunscripción.

DESCARGAR

Al respecto, dijo: "La falta de partidas condiciona un montón lo que es el dictado de clase y la garantía de derecho a la educación de las infancias. No han recibido las partidas por unca cuestión burocrática, no están registradas las firmas de las nuevas autoridades que tenemos en el distrito, por ende no se pueden hacer la transferencia de los fondos".

Luego añadió: "En el distrito V tenemos cuatro con período septiembre-mayo. Leuto Caballo, Auquinco, Coyuco y Cochico, de los cuales dos son albergues, por lo que se complica aún más el funcionamiento de las escuelas".

Por otro lado, en relación al aumento de ISSN, expresó: "ATEN siempre buscó una alternativa para subsanar el desequilibrio de la caja previsional, pero el ejecutivo actual como los anteriores, la única que ven es meterle la mano al bolsillo del trabajador y hacer un aumento de los aportes, una solución momentánea, para hoy".