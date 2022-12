Escuadrón XXI La Quiaca, celebró un nuevo aniversario

El 12 de diciembre de 1945 fue la creación del escuadrón XXI de Gendarmería Nacional con asiento en La Quiaca. Se llevó a cabo, en la plaza de armas de la institución, el acto conmemorativo, el segundo Jefe del escuadrón, Comandante Matías Andrés Pérez mencionó lo siguiente “Un día como hoy de 1945 el personal de gendarmería ocupaban las instalaciones que fueron del ejército argentino en este rincón del norte argentino eso se dio porque el estado nacional vio la ansiedad de crear una unidad en la zona de la puna, ordenando poner del día el 24 de noviembre de 1945 que el personal se prestara y ocupara las instalaciones inmediatamente dándole un plazo de 15 días, haciéndolo en 11 días, trayendo todas sus cosas, personal y medios. Ahora uno no puede graficar y no se da cuenta lo que ha sido ese personal que procedió a llegar a La Quiaca cuando no había otros medios de transporte más que el ferrocarril hoy tenemos rutas tenemos una forma de llegar inmediatamente en 3 horas estamos. Uno no ve el sacrificio de ese personal y hoy en día es necesario que el personal vea y valoren las necesidades que ha tenido el personal anterior. Cuando uno piensa la historia que tiene el escuadrón y el enjambre que tiene con la ciudad de La Quiaca, teniendo en cuenta que el escuadrón tiene 75 años y 115 la ciudad de La Quiaca, el 80% fuimos testigos de los acontecimientos de la fundación del Rotary Club, del Automóvil Club, del Club Social entre otros como el Paso Internacional, los pasos en la localidad de vecina los próximos pasos que se crearán. Es inmensa la historia que tiene el escuadrón, escuchaba lo que decía el padre y yo se lo comentaba que hay un padre que escribió un libro que son 12 tomos que se llama La Nave y las Tempestades, la nave en la Iglesia Católica y las tempestades son los acontecimientos que uno puede pasar que van pasando la Iglesia Católica en estos dos mil años de historia y uno piensa en la gendarmería y en sus 75 años todas las tempestades qué ha pasado, los vaivenes qué ha pasado, la política de seguridad que hemos tenido que abarcar entonces hace ver que más allá de la institución, qué es la nave, hay algo detrás de eso que hace que la institución siga viva y cada día más grande. Ese algo son los hombres que las componen que vienen de las 24 provincias que tiene el estado y pensar que cada uno tiene una cultura distinta una formación distinta costumbre hay cambios culturales y vienen a la ciudad de La Quiaca y se entremezclan con la localidad con las costumbres”.

