El escritor y contador de historias Hernán Casciari conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre su relación con la escritura y el motivo principal por el que escribe. Además contó cuál fue la historia real en su vida que derivó en un cuento escrito por él y en el que hoy está basada la película Canelones.

"Canelones es parte de un cuento mio que escribí en 2005. Un recuerdo real de mi vida. En 2012 leí ese cuento en una radio de mucho alcance. Era una broma por telefóno, que de chicos, le habíamos hecho a una señora. El hijo de esa mujer escuchó y ató cabos rápidamente. Se obsesionó conmigo e intentó comunicarse con la que era mi esposa en ese momento. Con ella no dio pero sí con mi madre. Y ambos empezaron una relación, engañosa por parte de él, porque lo que él buscaba era venganza. No le había gustado que yo hubiera transformado ese episodio y la imagen de su madre en literatura", contó.

En otro momento de la entrevista, Casciari expresó para qué le sirve escribir: "Escribo para que algo no se me vaya de la cabeza, me interesa contar más que escribir. A mi me interesa que se entienda rápido y seguir con el otro párrafo, porque la historia es más importante que mi ego. Me interesa contar, más que escribir".