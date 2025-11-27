"Escribir un libro es un gran paso de transformación personal"

Natalia Alterman proviene de una familia que se dedicó al negocio editorial y durante gran parte de su vida formó parte de ese mundo junto a su familia hasta que decidió crear su propia empresa editorial.

Hoy al frente de "Libella" se define como "una especialista en acompañar a autores desde la idea hasta la publicación, y mi misión es ayudarte a materializar tu proyecto literario".

De visita en el estudio de Radio Nacional conversa con Adrián Noriega y el equipo de Nunca es tarde sobre su actividad y contó algunos ejemplos de publicaciones de gente a la que ayudó a materializar ese sueño de "tener mi libro propio".