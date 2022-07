“Escribir es como captar lo vivo o la vida misma que queda detrás”

Guillermo David, director de cultura de la Biblioteca Nacional, habló de “La otra aventura”, la serie de ficción de cuatro capítulos producida y realizada por la Biblioteca que se trasmitirá por la pantalla de la Televisión Pública.

La misma, fue inspirada en el libro La otra aventura, de Adolfo Bioy Casares y contará con una entrega semanal los domingos a las 22 hs. a partir del 31 de julio.

Sumado a eso, la ensayista María Teresa Andruetto habló de su más reciente obra "La otra revolución" y dio detalles de cómo posa su mirada para inspirarse y escribir.

“Siempre me interesaron las historias de las personas y tengo un oído que guarda las variaciones de sus lenguas; lenguas singulares o privadas que busco en el medio de todas para escribir. Percibir en quién habla y su modo de hacerlo es lo que intento captar cuando escribo. No le doy la palabra a un narrador si no escucho internamente como habla”, expresó.

