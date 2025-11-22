Esclavas sexuales

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales se centra en una problemática alarmante como es la trata de personas con fines de explotación sexual e incluso laboral.

¿Cómo se manejan estas redes trasnacionales donde las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas son sometidas a la esclavitud sexual?

Para clarificar esto, conversaron con la psicóloga Tamara Rosenberg, integrante del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, secretaria de la Fundación La Alameda.

“En todo el país hay muchas víctimas y, lamentablemente una de las cuestiones que hay que resolver es que cada vez, la edad de las víctimas es más baja”, advirtió.

El mundo digital “hoy es el principal modo de captación tanto para la trata laboral como sexual”.