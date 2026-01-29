Escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán en medio de amenazas y advertencias

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló nuevamente en el marco de las disputas internacionales por el programa nuclear iraní y la presión diplomática, lo que reavivó temores sobre posibles acciones militares en Medio Oriente.

Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, dialogó con el equipo de Creer o reventar, dio du mirada al respecto y subrayó que "el escenario es muy complejo, difícil y serio". "Desde el punto de vista de Estados Unidos, Irán es un agente de desestabilización internacional", manifestó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Gobierno iraní a sentarse “rápidamente” a negociar un acuerdo que sea justo y equitativo para todas las partes, advirtiendo que “el tiempo se acaba” y comparando la posibilidad de un ataque militar con la intervención ejecutada recientemente en Venezuela, donde fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación destacada en enero de 2026.

El gobierno iraní respondió a estas advertencias afirmando que está dispuesto al diálogo, pero advirtió que defenderá su territorio si es atacado y que podría considerar como objetivos militares las bases estadounidenses en la región en caso de agresión.

Este cruce de mensajes ocurre en un contexto geopolítico complejo, marcado por protestas internas en Irán y la presión internacional sobre su programa nuclear, así como por la presencia de importantes fuerzas navales en el Golfo Pérsico, lideradas por grupos de portaaviones estadounidenses.