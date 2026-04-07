Escala la tensión entre Estados Unidos e Irán tras nuevas advertencias

La relación entre Estados Unidos e Irán atraviesa un nuevo momento de máxima tensión luego de fuertes declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a lanzar advertencias hacia el régimen iraní en el marco del conflicto en Medio Oriente, al advertir: “El país entero podría desaparecer en una noche”.

Juan Battaleme, especialista en seguridad internacional y defensa, dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round y analizó el escenario, al destacar que "Trump hizo del culto a la incertidumbre en su estrategia de negociación y el régimen de Irán demostró una voluntad de resistencia, están dispuestos a aceptar que literalmente los lleven a la Edad Media como señaló Trump".

Tras reflexionar sobre las posibles estrategias que lleve adelante el presidente de Estados Unidos, sostuvo que "Trump tiene muy poco margen para volver atrás".

"Estados Unidos hace la guerra, se cierra el estrecho de Ormuz y ahora todo el esfuerzo de guerra y en lo que está centrado EEUU es para que se vuelva a abrir", manifestó Battaleme.

Las declaraciones se enmarcan en una escalada de tensiones que involucra amenazas sobre infraestructura estratégica, como puentes y centrales eléctricas, lo que podría generar un impacto significativo en la región.

El conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a la comunidad internacional, con temores sobre una posible ampliación del enfrentamiento y sus consecuencias en materia de seguridad global.