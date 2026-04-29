Es veterinario y se dedica a atender animales exóticos y silvestres en distintas partes del mundo

Adrián Petta, veterinario en medicina y cirugía de animales exóticos y silvestres jefe de servicio de la UBA, conversó con el equipo de Adrián Korol sobre su especialización por Radio Nacional en el Día del Animal.

"Me interesé por atender animales exóticos en la universidad, luego conocí a alguien que trabajaba con animales de circo. Y me llevaba a bioparques o ecoparques, cuando se jubiló, me dejó todo. Estuve con ese buen profe y me empezaron a llamar. En el 2015 me llamaron de distintos países para atender a distintos animales en distintos lugares", contó.

Contó historias de cómo su trabajo lo llevó a atender "un tigre en Dubai" o cuando tuvo que asistir en la operaración a un león "por cataratas".