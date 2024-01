“Es urgente la actualización de los aranceles porque estamos fundidos”

El sector de la discapacidad denuncia una fuerte crisis ocasionada, principalmente, por el congelamiento de los aranceles fijados. Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger, explicó en Nacional Informa que “vivimos esta situación desde hace seis años porque los aranceles establecidos por el Estado están muy por debajo de la inflación”. “Durante el 2023 la diferencia entre la distancia entre aranceles y la inflación fue de un cien por ciento mientras la inflación aumentó un 220%. Con estos números es imposible cumplir con las obligaciones”, aseveró Galíndez y subrayó que los pagos impactan a los 90 días.

Esta situación no sólo afecta a los trabajadores del sector sino que impacta directamente en las 200 mil personas con discapacidad se ven afectadas directamente por discontinuar sus tratamientos. Por ejemplo, la suba del 100 por ciento del valor de la nafta en el último mes impactó de lleno en los transportistas que ya no logran cubrir los costos; situación que se extiende a otros profesionales independientes y centros de rehabilitación, “si las instituciones cierran las personas se quedan sin tratamientos, que es su derecho”.

Con la inflación proyectada de los próximos meses, Galíndez destacó que “es urgente una actualización de los aranceles porque estamos fundidos, no aguantamos más”. Además, aseguró que si bien iniciaron gestiones a nivel nacional y provincial para actualizar los aranceles, aun no tienen respuestas de las nuevas gestiones.

