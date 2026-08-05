Maximiliano Leyes, es historiador y teólogo y en diálogo con el equipo de 100% Nora analizó la visita del papa León XIV al país anunciada para el mes de noviembre próximo.

"Es una visita histórica porque es la primera visita de una papa a la Argentina en el Siglo XXI".

Para el historiador, "León XIV es un papa de grandes desafíos".

Recordó que fue puesto en funciones en el Vaticano por el papa Francisco, quienes estan cerca de él aseguran que es un hombre que escucha mucho y luego se toma su tiempo para reflexionar.