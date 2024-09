El responsable del Consejo de Fútbol de San Lorenzo Julio Lopardo habló de la actualidad del equipo y también del club. Además opinó acerca del nuevo mandato que tendrá Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la AFA. "Es una vergüenza lo que ha hecho la AFA con San Lorenzo; San Lorenzo no puede estar en una vocalía. Eso es decirle al club que no existe. Hay que respetar la historia. Me parece que Tapia no conoce la historia del club", criticó.

Además en otro momento de la entrevista Lopardo hizo una crítica acerca de la administración de San Lorenzo: "Hay que hacer alguna modificación del Estatuto en San Lorenzo, hay muchas deudas, y siempre pasa la misma historia. Cuando los clubes están en mala situación se presenta cualquiera, y ahí se anima cualquiera. En el futuro se debe hacer algo para que haya responsabilidad por parte de los dirigentes", expresó.