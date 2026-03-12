Nora Briozzo, en “100% Nora, conversó con la actriz sobre la multipremiada obra “Lo que se pierde se tiene para siempre”.

“Va a ser el tercer año que la estamos haciendo, es una obra que nos da mucho placer hacerla”.

“Esta historia habla de los vínculos, de los apegos, de los mandatos. Tiene muchísima emoción y la escenografía es movible”, señaló.

“Es una obra sumamente poética y atractiva para el público”.

“La tarea es trabajar todo el tiempo para ir desapegándome en la vida”, admitió, "el estar bien tiene que ver con el alma, con un estado interno".

Integran el elenco, además de Marita Ballesteros, Enrique Amido, Sofía Gala Castiglione y Camila Marino Alfonsín, bajo la dirección de Anahí Berneri.

“Lo que se pierde se tiene para siempre” está basada en cuentos de Alejandra Kamiya, pertenecientes a Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas.

La obra puede verse los jueves de marzo a las 20 horas, en el Teatro Astros, ubicado en la Av. Corrientes 746, ciudad de Buenos Aires.