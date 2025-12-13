“Es una locura lo que ha generado el padel, un deporte que viene creciendo a pasos agigantados en todo el mundo”

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del ex jugador profesional de padel considerado uno de los mejores de la historia de este deporte.
Alejandro Lasaigues formó junto a Roby Gattiker una de las mejores parejas de pádel de la historia, al ser números 1 durante los cinco años que jugaron juntos, y sin perder ningún partido.
Mejor jugador de Padel del mundo 1990-2000; cuatro veces Campeón de la Copa del Mundo y 5 veces ganador de Olimpia de Plata.
En la charla, repasaron su trayectoria deportiva, la evolución que ha tenido el padel en el mundo y en Argentina así como el “resurgimiento” que se advierte en los últimos años.
El padel “nació en México, pasó a España pero la explosión en los `90 fue en Argentina. El mundo vino a la Argentina a conocer ese deporte”, explicó Lasaigues.
Al recordar aquella época, señaló que “de un día para otro, había 15 mil canchas de padel con 5 millones de personas que jugaban al padel” en nuestro país.
También, conversaron sobre su presente empresarial vinculado con este deporte a partir del nacimiento en plena pandemia de Lasaigues Padel con el objetivo de ofrecer espacios deportivos únicos, de primera calidad y con tecnología de punta.
“Es un homenaje a mis viejos que me bancaron, y la visión que tuvo mi viejo del padel en 1989/90 cuando no existía”.
“Es una locura lo que ha generado el padel, es un deporte que viene creciendo a pasos agigantados en todo el mundo”, evaluó.
