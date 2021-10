“Es una gran alegría que los jóvenes estén cuidando al planeta"

La psiquiatra, experta en emergencias e integrante del Equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a la continuidad de la pandemia y el avance de los jóvenes en el ámbito medio ambiental.

En tanto a la pandemia expresó: “No hay que decir que la pandemia termino porque confunde, todavía no termina y no tenemos claro cuando es el límite”

Con relación a la juventud y el medio ambiente destacó: “Es una gran alegría que los jóvenes estén siguiendo movimientos de cuidar al planeta que es cuidarnos a nosotros y a nosotras”. “Están más lúcidos y se dan cuenta de que todo tiene consecuencia en lo global”

Además, resaltó como la cultura “influye en lo cotidiano”: “Estamos inmersos, es como si circulara por nuestras venas y arterias, no podemos estar fuera de eso”. “Cuando dicen que lo social no tiene que ver con la salud mental no están viendo la realidad”