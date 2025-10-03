“Es una experiencia y una vivencia única, tiene que ver con la religiosidad popular”

Año a año, miles de personas emprenden el camino hacia la Basílica de Luján, como un símbolo de fe y esperanza, con peticiones que giran generalmente en salud, pan y trabajo. A horas de que se inicie la edición número 51 de esta marcha religiosa, Adrián Noriega, en Nunca es Tarde conversó con Nelson Pollicelli quien estará en el puesto de atención al peregrino número 19.

“Tuve la suerte de poder estar en la primera peregrinación, tenía 15 años, era de los más jóvenes de los grupos parroquiales”.

“Hace muchos años acompaño en uno de los 58 puestos de apoyo que hay a lo largo de todo el camino para servir a cuanto peregrino necesite apoyo ó asistencia sanitaria”.

“Emociona recordar las caras, la gente, el esfuerzo por querer seguir y llegar a ver a la Madre a Luján”.