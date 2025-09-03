El candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza por la tercera sección, Maximiliano Bondarenko, criticó la actual gestión en la provincia de Buenos Aires y afirmó que "es una cosa de locos lo que estamos viviendo en el conurbano, muchas partes del conurbano sobreviven gracias a la organización de los vecinos".

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, calificó al gobernador Axel Kicillof y funcionarios de su gabinete como "incompetentes y delincuentes" y subrayó: "Están perdiendo el poder. Lo peor que le puede pasar a los delincuentes kirchneristas es perder el poder porque significa perder la impunidad, como la jefa de la banda que está con el grillete. Cuando pierdan el poder, en el 27, más de un intendente del conurbano se va a ir con el grillete puesto".

En ese sentido, expresó que le preocupa que "tenemos dos años más de estos inútiles".