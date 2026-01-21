"Es una comedia muy divertida, tienen que venir a ver si gana el amor en esta amistad”

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el actor sobre “Mi Amiga y Yo”, comedia escrita por Presta y Claudia Morales que regresó a la cartelera teatral de Buenos Aires, con funciones viernes y sábado.
“Estoy contentísimo de trabajar con Flor”, admitió Sebastián Presta en referencia a Flor Torrente que se incorporó en esta segunda temporada.
“Esta obra no es muy sencilla; tiene música, stand up, baile, es todo un desafío. Realmente está buenísima y muy lograda”.
Respecto a la temática, reconoció que “muchos de nosotros somos grandes perdedores. Me pasó a mí como a muchos; sin querer queriendo, te enamoras de tu amigo”.
“Tienen que venir a ver si gana el amor en esta amistad. Es una comedia preciosa, muy divertida”.
En esta segunda temporada, la novedad destacada es la incorporación de Flor Torrente como protagonista.
La dirección está a cargo de Diego Reinhold, en un espectáculo que combina stand up, música y teatro tradicional en el Teatro Astros.
El elenco está integrado por Sebastián Presta, Flor Torrente, Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto.
La producción está en manos de Luis Penna, Marcelo Giglio y Diego Djeredjian, responsables de llevar adelante un espectáculo que ya convocó a más de 100.000 espectadores en su primera temporada.