" Es un placer oler algo que no contamina"

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, la dueña de la marca " Giorgi Vegan Colors, las pinturas hechas con harina de arroz describió los proyectos en los cuales colabora y el último lanzamiento de un producto nuevo :" Muy contenta porque pudieron llegar a las manos donde fueron creadas lo stenciles en idioma qom, la verdad que para mí fue el puntapié inicial de entrelazarme con las comunidades y que sepan que acá tienen una admiradora del idioma, una estudiosa que siempre tratando de crear palabras nuevas con una mirada así como de bueno, vamos conociendo nuevas palabras, en vez de escribir love, decir te amo en qom y vamos que se vende, que se conozca más que venderse. Y cuando me hacen pedidos desde otros lugares yo me quedo emocionada. La nueva línea viene con 20 palabras, empezamos con 3 ," bienvenidos a mi casa, te amo y gracias y ahora nos vamos con 20 palabras. El 2022 tenemos un producto nuevo que va a revolucionar el mercado porque viene a suplantar otro producto que es altamente contaminante y está hecho con productos naturales y chaqueños. El día viernes presentamos al patente así que estamos esperando que nos den el ok para lanzarlo al mercado con una revolución desde el lado ecológico acompañados por la embajada de Alemania. Es un placer poder oler algo que no contamina, que se puede trabajar adentro de tu casa, con niños, un producto hecho con productos naturales y que suplanta en cuanto preservar el medio ambiente" relató la empresaria.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA: MADRE TIERRA

CONDUCCIÓN. YANINE KOLCHEVSKY, LAURA ANGIONE, Y DAVID COCO PAGANO

PRODUCCIÓN: ANALÍA LIBA

LUNES DE 16 A 18