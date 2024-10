“Es un pilotazo”, afirmó un argentino fanático de la F1 que viajó a Brasil desde Comodoro Rivadavia para ver a Colapinto

“Lo sigo a Franco Colapinto desde la Fórmula 3 y es un pilotazo él, además de destacarse por su carisma”, dijo Guido Bavio (53), un fanático de la Formula 1 que viajó a San Pablo desde Comodoro Rivadavia para ver el Gran Premio de Brasil, con la participación del piloto argentino en el Autódromo de Interlagos.

“Ví por televisión y en vivo todas las carreras de Fórmula 1 desde 1986, en Brasil y en Buenos Aires”, agregó Bavio desde el hotel en el que se aloja, cerca del autódromo brasileño, en diálogo con el programa de Radio Nacional “Nunca es tarde”, que conduce Adrián Noriega.

Para el fanático, “la Fórmula 1 en el autódromo es una experiencia espectacular, transformadora, porque el ruido y la sensación de velocidad es completamente distinta que verlo por televisión. Ver un auto doblar a 350 kilómetros por hora, la televisión eso no lo muestra, no lo transmite, y eso es lo que hace bien un Fórmula 1, que no va rápido en recta, sino en curva. Es la categoría estrella del automovilismo”, explicó.

Además, Bavio contó que sacó la entrada con anticipación en el sector ‘Popular vip’, que le costó 800 dólares para los tres días de la carrera en Interlagos.

“Si hoy tuviera que vender la entrada, y ya he tenido ofrecimientos concretos de 4.500 dólares, no la vendería, porque, al mismo tiempo, se empezó a gestar esta movida de los argentinos en Brasil y de un apoyo más fuerte a Colapinto. No es una cuestión de números, es una locura lo que pasa acá”, destacó.

Además, recordó sobre las destrezas del joven piloto argentino que el año pasado corría en Fórmula 3, que es una categoría escuela para la Fórmula 1, y “ganó una carrera con una clavícula quebrada” y que “la Escudería Williams lo incorporó a la Academia Williams y le puso una butaca en un Fórmula 2 en febrero de 2024”, donde corrió seis carreras, ganó una, hizo tres podios y lo luego lo llevaron a Fórmula 1.

“A Franco lo estamos destacando demasiado por su personalidad, que es fantástica, y le ha venido super bien a la Fórmula 1 para desacartonarla, argentinizarla un poco, pero Colapinto es mucho mejor piloto que estrella de las redes sociales”, concluyó.