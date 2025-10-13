"Es un momento histórico para el mundo libre, el terrorismo ha fracasado"

Los rehenes que permanecían cautivos en poder de Hamas ya están en territorio israelí como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para un alto al fuego que busca poner al conflicto en la Franja de Gaza que lleva dos años. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el médico argentino que vive en Israel y celebró la liberación de los rehenes.

“Este es un día histórico, un momento histórico para Israel, Estados Unidos y el mundo libre que comparte los valores de la democracia y la libertad”. “Se establece que el terrorismo que promueven países como Irán, ha fracasado”.

Para el Doctor Alejandro Roisentul, la liberación de los rehenes “es una prueba de que el terrorismo ha fracasado”.

“La asociación de la muerte con Medio Oriente tiene que terminar”.

Respecto a los liberados, admitió que “las heridas no se curan nunca”.

Tras su entrega a la Cruz Roja, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave.

Quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes.

Mientras tanto, los palestinos esperaban la liberación de más de 1.900 prisioneros retenidos por Israel.