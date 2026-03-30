“Es un momento de duelo, el hecho nos atraviesa a todos como sociedad”

Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta al colegio Nº40 de San Cristóbal, en Santa Fe, mató e hirió a otros dos alumnos de la institución. Nora Briozzo, en "100% Nora", conversó con la periodista Taiana Castro, de LRA 12 Radio Nacional Santa Fe, quien actualizó el estado de situación en diálogo con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz.

El funcionario admitió que lo ocurrido “es un hecho que nos atraviesa a todos, como sociedad nos atraviesa. San Cristóbal es una comunidad pequeña”.

“Es un momento de duelo, el dolor lo sentimos porque el niño fallecido tiene familia de empleados municipales”.

Indicó que los otros dos alumnos heridos “están fuera de peligro, recibiendo la atención” correspondiente.

A la vez, reconoció que lo sucedido “es un hecho aislado y extraño” pero auguró “ojalá esto sirva para bajar los decibeles”.

A su vez, la periodista de LRA 12 compartió testimonios de alumnas y alumnos del colegio Nº40 de San Cristóbal.

Por otro parte, Nora Briozzo dialogó con el experto en criminalística Walter Gorbak sobre el caso.

“Nosotros por nuestro trabajo vemos una serie de hechos que ese están dando en entornos escolares o familiares con adolescentes”.

“Acá ha ocurrido un homicidio”, explicó, y consideró importante “empezar a trabajar en las circunstancias que han derivado” en este hecho “para aplicar prevención”.

El especialista destacó la importancia de establecer el motivo o motivación que tuvo el alumno que efectuó los disparos: “hay que dilucidar el detonante”.

También, hizo foco en reparar en “elementos sociales que están potenciando o influenciando” hechos como estos.

“Hay que estar muy despiertos dede la comunidad ecucatva para identificar el problema y tratar de resolverlo entre todos los partícipes".

“Esto tiene que ser una oportunidad, hay algo más social que hay que indagar”, concluyó.

A su vez, Nora Briozzo, en “100 % Nora”, conversó con la Dra. Daniela Licciardi, Psiquiatra psicoanalista de adultos y adolescentes.

La especialista advirtió que “la palabra es conmoción” como una primera lectura de lo ocurrido.

“Es la realidad superando la ficción, hay una angustia que no estamos sabiendo alojar como adultos”, señaló.

“Lo importante es la disponibilidad que no es atosigar, es que sepan que el adulto está disponible”, sugirió a los adultos respecto a las y los adolescentes.

“Es un adolescente hiperconectado y atravesado por redes y una red de adultos que no estamos funcionando”, lamentó.

Finalmente, Claudia, la abuela de uno de los nenes que resultó herido durante los disparos, conversó con la periodista Taiana Castro, de LRA 12 Radio Nacional Santa Fe, en el programa Segundo Round, y relató el horror que vivió su nieto, Bruno, quien resultó herido en su pierna por uno de los perdigones derivados de los disparos.