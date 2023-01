"Es un mensaje para afuera y para adentro de proyectarse a nivel nacional"

Desde LRA 7 Radio Nacional Córdoba, el periodista Miguel Apontes, se refirió a la figura de Schiaretti en la provincia y a nivel nacional y habló de las sequías en la región.

Se refirió a las lluvias del día viernes: “Trajo alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no es suficiente. Llovió en algunos lugares incluso en algunos lugares fue una lluvia muy fuerte, pero apenas alivió”.

En este sentido expresó: “De todas maneras, la merma que se puede registrar no es considerable como se difunde”. Además, resaltó: “La sequía no es algo que se pueda eludir, pero los problemas no son siempre de la manera tan fuerte que se muestra”.

Con relación a Juan Schiaretti: “No sé si es un mensaje para afuera y para adentro del gobernador de proyectarse a nivel nacional, para instalar una figura es un trabajo arduo, que ya lo intento en su momento en el 2019, que no prosperó”.

“Comenzó con este acuerdo que se dio en Buenos Aires con el ex gobernador Urtubei y después en Córdoba una reunión con el gobernador de San Luis, quedan dudas de que respuestas va a tener con el resto de gobernadores” explicó.