“Es un hobby que se adapta a todos los estilos y personas"

Cada 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas, una fecha que pone en valor una actividad recreativa que atraviesa generaciones y que, además de entretener, estimula la concentración, la memoria y la creatividad. A propósito de ello, Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con la dueña de Puzzlelandia, creadora de Puzzleros Argentinos y organizadora de campeonatos.

“Somos los primeros en organizar torneos en Argentina”, precisó Silvina López.

En el marco de la charla, dio cuenta de la “inmurable cantidad de beneficios que tiene armar rompecabezas, cognitivos y emocionales” que tiene esta práctica.

“Es una herramienta valiosa para mejorar la memoria, la atención, la salud mental en todas las edades”, valoró.