El Diputado Nacional de Neuquén por Unión por la Patria, Pablo Todero en diálogo con Nacional Neuquén sostuvo que “El transcurrir de todo este mamarracho de ley que presentó el Ejecutivo Nacional tratando miles de temas distintos y nos puso a discutir entre la ley penal y la ley de pesca, la ley de sociedades y la ley de hidrocarburos, la ley de glaciares y la caña de azúcar, entre la cultura y las privatizaciones. Realmente es un desquicio total, la ley no es seria, ni la presentación ni la forma de tratamiento y luego lo administrativo de los dictámenes.”

Todero afirmó que en el día de ayer al llegar a la cámara de diputados “Cuando llegamos estaba arriba de cada banca la orden del día, con el que se convocó, que justamente dijeron que no firmaron. Se comprometieron tenerlo a las cuatro de la tarde y nunca lo tuvimos.”

“Se pueden modificar las leyes, con un tratamiento acorde a cada ley en las comisiones que tienen que ser tratadas, porque nosotros venimos tratando todas estas leyes y si nosotros hablamos por algo que sabemos de hidrocarburos en la provincia de Neuquén, y nos afecta tan directamente. Se modificó toda la ley de hidrocarburos, la que nos trajo hasta estos récords de producción, a que Vaca Muerta esté produciendo como lo está haciendo, a la posibilidad de exportar y todo en un tratamiento que no duró más de diez minutos en comisión. Y así cada una de las leyes que están modificando."

“Le propusimos para darle administrativo, legal y de seguridad jurídica, de cuidar al mismo gobierno nacional para adelante y a las provincias, que se van a ver seriamente afectadas. Les propusimos volver esto a la comisión y sacar un despacho y dijeron que no. Seguiremos dando el debate pero hemos visto que la situación la han tenido complicada por eso decidieron corta la sesión a las nueve y media de la noche, sabemos como ha sido toda la vida que las sesiones continúan y no se termina hasta que no se vota.”

“Sabemos que es lo que vamos a hacer, es defender, en mi caso a los neuquinos y neuquinas, al laburante que es el que hoy está siendo apretado, que más allá de ley o no ley, DNU o DNU, el ajuste a los trabajadores, al monotributista, al pequeño comerciante aquel que vive de changas va a seguir siendo terrible por parte de este gobierno, que ha decidido buscar los fondos ahí. En las obras de las provincias dejando cientos de trabajadores de la construcción en la calle.”

“Lo que ocurrió en las afueras del Congreso fue de una desproporción y una puesta en escena de la ministra Bullrich y del Gobierno Nacional de Milei toda una puesta en escena, hay cientos y cientos de gendarmes y policías, casi un ejército es totalmente desproporcionado.”