“Es un caso bisagra, el tribunal y el fiscal tomaron el tema con gran compromiso”

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el abogado de Julieta Prandi, tras el fallo condenatorio contra su ex pareja Claudio Contardi por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

Destacó el trabajo y compromiso asumido tanto por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, que dispusieron 19 años de prisión para el ex marido de la modelo, así como por la fiscalía.

“Este juicio se trató de abusos sexuales reiterados agravados que generaron un grave daño de salud en la víctima”, remarcó.

“Hay daño irreparable”, advirtió el letrado, al explicar que “no fue ni uno ni dos, fueron aproximadamente 144 abusos sexuales”, corroborados científicamente.

“Julieta fue presa del terror mucho tiempo, pero el terror no disminuyó”, indicó Burlando luego de que el tribunal rechazara el pedido de prisión preventiva.

“La tarea más delicada hoy es ver cómo conversa esta situación con sus criaturas”, concluyó.