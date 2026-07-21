"Es un buen dato que crezcan las exportaciones de manufacturas de origen industrial"

Así lo destacó Matías Bolis Wilson, jefe del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional.

“Me parece un buen dato, muy interesante, que crezcan las manufacturas de origen industrial”, aseguró Bolis Wilson, quien agregó que “Argentina sigue siendo una economía cerrada, pero en vías de abrirse al mundo”.

El especialista añadió que “todo el planeta se está reconfigurando en comercio exterior” y, al respecto, resaltó que en esta reconfiguración, muy cerca de Brasil aparecen China e India como principales destinos de las exportaciones argentinas.

“No hay un boom de importaciones finales, sino de bienes que necesitas introducir en la cadena productiva”, remarcó por otra parte Bolis Wilson, quien señaló que “no se puede sólo exportar sin importar nada”

En ese sentido, afirmó que “el intercambio comercial funciona así, si querés aumentar tus exportaciones tenés que abrir tus importaciones”

“Hay un cambio de mentalidad del empresariado, que empieza a pensar en la productividad; va a llevar tiempo pero está empezando a pasar”, completó.