"Es todo un desafío ser operadora técnica en la Antártida"

La suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea y operadora de comunicaciones oriunda de Carlos Paz, habló sobre su experiencia de estar trabajando como operadora en LRA36 Arcángel San Gabriel, ubicada en la Antártida.

"Todo empezó cuando ingrese en la Fuerza Aérea y ahí comenzó mi aventura, tanto en la carrera militar como esto de amar el continente blanco. Ingrese en el 2006 donde hice 2 años en la escuela de suboficiales en Córdoba, luego me destinaron a la segunda brigada aérea en Paraná donde estuve 6 años y después me dieron el pase al edificio central de la Fuerza Aérea, el edificio Cóndor, en Retiro donde estuve 11 años. Allí hice el curso pre antártico y bueno, ahora me tocó cubrir el rol de operadora técnica y ser parte del nuevo staff de la emisora de LRA36 durante este año", detalló.