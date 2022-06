"Es toda una novedad que una persona de 70 años quiera hacer el secundario"

Nunca es tarde para trazarse un objetivo o intentar ir por un sueño. Así lo demostró un hombre de La Cocha que, a sus 70 años, se dispuso a terminar el secundario. “Hace rato que venía con ganas de terminar mis estudios. Lo que pasa es que, por mi trabajo, que era marítimo, no me permitía estudiar porque andaba siempre en el agua. Hace 5 años tuve la posibilidad de venir a La Cocha y me enteré que se dictaban los cursos para hacer la secundaria y ahí comencé con ganas de hacer la secundaria y ver si el día de mañana puedo seguir alguna otra carrera. Esto me causa gracia porque es una novedad para todo el mundo que una persona de 70 años pueda estar comenzando la secundaria, pero nunca es tarde. Me emociono de solo pensarlo porque mi hija es mi admiradora”, contó Miguel Franco.

