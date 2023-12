"Es tan largo el DNU que estratégicamente beneficia al gobierno"

Así lo afirmo Emiliano Estrada, diputado nacional, al referirse al Decreto de Necesidad de Urgencia.

En ese contexto afirmó que desde el bloque Unión por la Patria realizaron varias reuniones con gobernadores y esta semana lo seguirán con sectoriales como colegio de farmacéuticos, colegio de abogados y pymes que se ven afectados por el DNU.

Sobre el decreto dijo:” Es tan largo el DNU y la Ley Ómnibus que tiene más de 400 páginas el proyecto de ley, creo que estratégicamente y comunicacionalmente beneficia al gobierno. Hay un hartazgo de la sociedad de discutir temas de la política y hoy la gente puede estar pensando en decir: bueno dejen sacar ese DNU sin saber lo que dice el proyecto”.

También dio ejemplos: a partir del DNU, si tu patrón no te hace los aportes de la contribución social y te tiene en blanco, pero no te aporta, eso hasta hoy tiene una multa para el empleador. A partir del DNU no hay penalización.

Por último, el diputado se refirió a la liberación de precio.” Lo más grave es la liberalización y la dolarización del precio del gas y combustible que es letal para cualquier modelo productivo porque empezamos a pagar la nafta y gas al mismo precio que se paga en Uruguay, donde no existe petróleo y gas como recurso natural”, finalizó.

DESCARGAR

PROGRAMA: Hay Equipo

CONDUCEN: Delia Lobo, Martín van Dam y Nora Figueroa

MÓVLES: Coco Reyes y Fernanda Navarro

COLUMNISTAS: Melina Sola y Rubén Fernández Paz

DEPORTES: Fernanda Navarro

PRODUCCIÓN: Laura Urbano

WEB: Fernanda Navarro

REDES: Vanesa Espinosa

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 08 a 12 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza