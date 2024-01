El Diputado Nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, se refirió al debate de la Ley Ómnibus en plenario de comisiones y a su participación en el planteo de la propiedad de los recursos hidrocarburíferos. "Celebramos el debate, es saludable que los funcionarios nacionales estén respondiendo" dijo y agregó que "más que a un bloque político representamos a una provincia".

Se refirió en concreto al proyecto de ley que "avasalla intereses y competencias que son provinciales" y por eso "planteamos concretamente quitar el término 'Nacional' porque generaba confusión". Llancafilo cuestionó el aumento de la alícuota por retenciones a las exportaciones hidrocarburíferas de 8 a 15%. "Somos dueños originarios del recurso y esto traería incertidumbre, limita los ingresos que se perciben, bajaría la coparticipación de la provincia".

El diputado sumó que desde su equipo están en la búsqueda de proponer aumentar el canon por explotación, que hoy es de $250 pesos por KM2, y "atarlo al precio del barril de petróleo, que no sea un valor sino un cálculo porcentual de lo que cuesta el barril de pertróleo".

Mirada política

Consultado sobre la ley ómnibus en general dijo que "tocar el fondo de la cultura es algo más político" y lamentó que "la grieta está a flor de piel. Por gritos, ironías y chicanas hay debates poco consistentes". "Hay discusiones que tienen que ver con actores, con el desarrollo de producciones nacionales que son políticas", pero en líneas generales está a favor de que el Fondo de la Cultura "se sostenga".

"No estamos de acuerdo con ninguno de los dos extremos. La ley tiene cosas positivas y negativas. Cada uno tiene que ocuparse de los temas, no podemos volver para atrás en leyes que se han discutido. Estoy de acuerdo en eliminar las PASO donde se gastaron 11.000 millones de pesos en 2023, pero no estoy de acuerdo con disminuir representantes de la provincia en el Congreso, eso beneficia a grandes centros urbanos".