Es salteño, cantará un tema de bienvenida para el papa León XIV y dijo que se siente "bendecido" por la oportunidad

El cantautor salteño Agustín Day y fundador de la argupación Los del Portezuelo en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional contó cómo fue elegido para cantarle al Papa.

"Habrá un encuentro en la UCA de León XIV por el mundo del trabajo, inmediatamente después de la misa. Me eligieron por mi obra con Los del Portezuelo, que tocamos en festivales de la Fundación Alfarcito. Allí se creó un vínculo con el padre Javier Rojas, autor de la canción que voy a cantar. Presenté un demo y les gustó", contó.

Day está a punto de sacar su nuevo trabajo en plataformas y dijo que se siente "bendecido" de cantarle al Papa León XIV.