Es rosarino y creó una máquina expendedora de alimento para mascotas

En la búsqueda de sumar innovación, desarrolló un dispenser externo de alimentos, especialmente de gatos, por la alta demanda que tienen. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con el creador de esta máquina expendedora que funciona las 24 horas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Cada día, cuando la tienda de mascotas MrGuau estaba por abrir, los primeros que formaban la fila para ingresar eran los dueños de los gatos. ¿Por qué? Es que parece que los felinos pueden ser muy insistentes a la hora de pedir comida, tanto que sus dueños requieren el producto con urgencia.

Juan Carlos Montironi, uno de los dueños de la tienda, observaba ese fenómeno a menudo, es por eso que se puso a idear una respuesta veloz y 24/7 que pudiera satisfacer esa demanda a toda hora.

Así, se le ocurrió idear una máquina expendedora de sobres con comida para gatos que pudiera funcionar las 24 horas.

Tras tres años de desarrollo, la máquina está ubicada frente al local sobre calle Córdoba y Callao, con acceso desde la calle, y hoy es un verdadero éxito.