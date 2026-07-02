Es radioaficionado en Venezuela y con sus comunicaciones colabora en medio del desastre "cuando no hay luz ni internet"

Victor Toro, residente de La Guaira y presidente del Radio Club Venezolano de la Red Nacional de Emergencias en Venezuela, habló con el equipo de Adrián Korol por el papel de los radioaficionados en medio de la crisis atravesada por su país a raíz de los terremotos. Fue fundada hace 92 años y hoy colabora con sus comunicaciones en un momento de tragedia para el país.

"Desde el primer momento, desde mi portatil estabámos conectados los radioaficionados y pasando información necesaria para la ayuda. Cada uno tiene una batería o un panel solar, tenemos unca comunicación primitiva, pero cuando se cae internet y la luz, allí aparecemos nosotros. Les avisamos a las autoridades de alguna información, para demandar ayuda y Defensa Civil monitorea la información que aportan los radioaficionados", explicó.

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