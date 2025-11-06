Es productor de sandías en el Chaco y celebró una exportación "histórica" a Uruguay tras la desregulación del mercado

Detzel, es productor de esta fruta y compartió en Radio Nacional cómo pudo lograr una "exportación histórica de sandías" para el norte de Chaco luego de que se elimanaran "viejas normativas aduaneras". Los dos camiones, de 28 toneladas cada uno, representan un cambio de era impulsado por la desregulación del comercio agrícola promovida por el Gobierno de Javier Milei.

"Había cosas que existían que entorpecían la venta de nuestro producto al exterior; en 2018 logramos hacer un par de cargas a Paraguay hasta que en la Aduana por normativas vigentes nos imponían envolver las sandías en bolsas rejillas y eso hizo que perdieramos el cliente", dijo.

"Le escribí al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se preocupó e investigó y se dio cuenta de la montaña de regulaciones que había detrás de todo esto. En febrero se anunció la desregulación, ya estamos exportando a Uruguay, y de a poco retomando clientes de Chile", expresó Detzel.

"Es algo histórico porque descomprime el mercado interno, son precios buenos porque son internacionales. Indirectamente los ponemos a competir a los productores locales. Nadie tenga miedo que no se quedarán sin sandías", agregó.