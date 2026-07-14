Es payador, reversionó la canción Astros junto a su hija para alentar a la Selección y hoy explota en redes

El payador santafesino Pedro Saubidet reversionó la canción Astros de Ciro y Los Persas y hoy se canta para alentar a la Selección Nacional. Su tema musical se viralizó en un video en que la canta con Paula, una de sus dos hijas. La recepción en las redes sociales fue muy grande y hoy ya los hinchas la cantan como un nnuevo himno para el equipo argentino. En una entrevista Saubidet charló con el equipo de Adrián Korol y contó cómo vive este furor en Radio Nacional.

"Siempre estoy con la guitarra por mi oficio de payador. La protagonista es mi hija, que es la que le pone toda la frescura a la canción. El estribillo yo lo tenía desde antes del Mundial, y era una expresión de deseo, porque ni sabíamos con quién ibamos a jugar", expresó.

Saubidet a lo largo del Mundial 2026, vio cómo avanzaba la Selección Nacional y luego del partido contra Suiza, el payador se dio cuenta que el tema se transformaría en "un himno".