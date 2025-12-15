"Es necesario para cuidar la salud un control médico anual"

El profesor en Medicina y director e investigador de la Fundación Ciencias de la Salud Claudio Santa María visitó el estudio de Nacional AM 870 y habló sobre temas de salud que son importantes tener en cuenta durante la vida.

"Es necesario un control anual. El médico tiene que hacer tu historia clínica, de los antecedentes saber ué deberá estudiar de vos, si para el cáncer, o la tiroides, o la diabetes. Tiene que tomarte el pulso, la presión, revisar la panza, ver si tenes edemas. Y después unos análisis clinicos según lo que encontré en la historia clínica", aconsejó.

"Siempre se debe programar una visita al médico, por lo menos una vez al año", agregó.

Santa María dijo que hoy el cáncer que se encuentra a tiempo "en el 95 % de los casos". "Hoy hay tratamientos muy buenos, pero si el paciente tarda en hacer la consulta o al acceso de salud, se muere por ese motivo", mencionó.