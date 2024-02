El párroco jubilado de la iglesia de San Sebastián de Plottie y uno de los religiosos más cercanos al obispo Jaime De Nevares, Rubén Capitanio, en diálogo con Es Ahora se refirió a su nombramiento como asesor de gestión del ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Capitanio sostuvo que “Es muy importante que el gobierno escuche a las organizaciones sociales porque las organizaciones sociales son las que han estado al lado de la gente y sobre todo al lado de la necesidad de la gente. Que pudo haber, puede haber y habrá dificultades o acciones confusas no lo niego, pero cuidado, lo importante es lo importante que se ha hecho y, no si se ha hecho siempre de manera perfecta, si buscamos la perfección es muy probable que no hagamos todo el bien posible.”

DESCARGAR

Capitanio manifestó que “Acepté debido también a que el ministerio de gobierno tiene dentro de sus áreas aspectos muy importantes para la sociedad, Derechos Humanos, Pueblos Originarios, Familia, Justicia. Son temas que no solamente me interesan, sino que me deben interesar como ciudadano y también como cristiano y más como sacerdote.”

Respecto al vínculo con el ministro Tobares dijo que “Lo conozco hace muchos años hemos compartido con él temas humanos y sociales y de mucha gente, incluso cuando fue en otra gestión ministro y algunos temas de la gente pudimos solucionarlos. Mi deber de sacerdote y de cristiano es siempre estar al lado de la gente, eso creo una relación durante años que mantenemos con Tobares, con esta nueva función me pidió si lo podía acompañar.”

“Hace 48 años que estoy en la provincia como sacerdote voy a cumplir 49 años de cura este año y siempre he tratado de aportar ideas para sumar alguna opinión para solucionar los problemas de la gente. Con todos los gobiernos, recordaba hoy conversaciones con el General Trimarco, que era de la dictadura, pero sí o sí tomaba decisiones como gobernador, digo porque para mí la dictadura no fue gobierno. Después con Don Felipe Sapag muchas veces, algunas nos pusimos de acuerdo otras no, después con el gobernador Sobisch no nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, pero algunas sí. También con el gobernador Gutiérrez tampoco en muchas cosas acordamos. Siempre he sido sincero y muy claro y, siempre desde un lugar desde el lado de la gente y siempre apoyando reclamos justos y lo tiene claro el Dr. Tobares porque lo hablamos y esa va a ser mi postura también hoy.”