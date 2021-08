Es muy grave perder la memoria

DESCARGAR

Hoy en #NILOSCHOCOS Ariel Sampaolesi, entrevistó a Oscar Pedro Rivero, Politólogo quién nos contó su parecer en las políticas neoliberales. Apelando a la memoria de esas ideas y acciones pasadas que han perjudicado a la nación. Analizando la campaña del frente de todes en el plenario y como se expresa en clara referencia a la oposición.

Además se refirió a las acciones y esas consecuencias que provocan desigualdades que llevó a cabo el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri, y se detuvo en remarcar en todos los problemas que aquejan a la sociedad como el aumento del dólar e inflación. Pero es necesario comprender lo importante de que no se invisibilice esas acciones y esos acuerdos con el FMI. Nos han dejado como país en una fase difícil, en un endeudamiento que colabora a provocar la falta de empleo y esto debería denunciarse, cómo una política de dependencia del fondo y no de desarrollo.

