"Es muy gratificante que el presidente nos acompañe en esta nueva edición de La Derecha Fest"

Luego del Tour de la Gratitud en el que recorrió calles céntricas de Mar del Plata, el presidente Javier Milei cerrará este martes por la noche con un discurso el evento La Derecha Fest, que se realizará en un club de playa de la ciudad balnearia.

Gabriel Ballerini, pastor evangélico y teólogo, así como orador La Derecha Fest, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó la importancia de este encuentro en Mar del Plata como un espacio de diálogo ideológico y espiritual, donde se combinan discursos sobre valores tradicionales, fe y política, en consonancia con un clima de adhesión y movilización social que acompaña al evento.

"La Derecha Fest es una fiesta de derecha, obviamente a fines a las ideas de la Libertad, con un claro posicionamiento político. No es un evento partidario, es un evento cultural, donde los jóvenes asisten voluntariamente y se forman. Acá no hay micros ni se arrea a la gente a participar", expresó.

La presencia confirmada del presidente de la Nación como orador principal añade relevancia política y mediática al festival, ya que constituye un momento de interacción directa con seguidores de estas ideas y refleja la apuesta del oficialismo por este tipo de espacios de encuentro con la sociedad.