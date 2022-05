"Es mucho mejor ser participes y no sólo invitados"

Legisladores y legisladoras serán parte del encuentro que se está por llevar a cabo en casa de gobierno con los anestesiólogos. El senador Gerardo Vaquer será parte del encuentro por lo que contó en Muchas Gracias el proceso de tratamiento de la norma que tuvo que ser modificada para que fuera avalada por los bloques.

Venimos dispuestos a escuchar los puntos que están en conflicto para poder acercar posiciones”, expresó Vaquer.

Por otro lado, el legislador fue consultado por Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga sobre el encuentro del PJ aunque había sectores que no estarían presentes. Vaquer sostuvo que no irá porque tenía otro compromiso, pero destacó que está bueno que el justicialismo se acerque a dialogar. “Es mucho mejor ser participe del encuentro y no solo invitado”, expresó.

