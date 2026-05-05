Es mendocino, vive en Mauritania y entrena a un equipo de fútbol de jóvenes en una prisión

Daniel Cabrillana es mendocino y hoy está radicado desde hace 4 años en Nuakchot, en Mauritania. Allí entrena fútbol a un equipo de la prisión de jóvenes. Además colabora en una Ong de salud en una clinica. Recordó cómo se vivió en ese país, el amistoso que se jugo la Selección Mauritana con la Argentina. El entrevistado conversó con el equipo de Adrián Korol en el aire sobre su experiencia en Radio Nacional.

"Algunos pueden exagerar y hablar de las cosas que pasan en las fronteras del país. Pero aquí no tuvimos ningún problema. Quizás hay situaciones menores, pero no son grandes", dijo.

Cabrillana mencionó que para Mauritania sintió un "prestigio grande" al haber tenido que jugar contra Argentina en el partido amistoso que se jugó en la ciudad de Buenos Aires hace un mes. "

"Es difícil competir y tener un equipo estable, porque no siempre los guardias nos mandan a los mismos chicos. También trabajo con un brasileño afuera, para que cuando salgan puedan reinsentarse a través del deporte", explicó.