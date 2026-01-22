“Es maravilloso que la gente me siga reconociendo, soy un afortunado”

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el humorista que se encuentra haciendo temporada en la Costa Atlántica de Buenos Aires, en este verano, tras retornar al país después de vivir algunos años en Estados Unidos junto a su familia.

Rodolfo “Alacrán” Samsó destacó su participación en el regreso de ChaChaCha al teatro, casi treinta y cinco años después del primer estallido en la clásica pantalla de la televisión.

“Es maravilloso que la gente me siga reconociendo tan fuera de contexto. Estoy enloquecido, disfrutandoló”, celebró.

“Uno sabe los momentos que va a recordar toda su vida. El cariño de la gente fue muy fuerte, nunca voy a terminar de agradecer”.

En medio de la suspensión de los shows y la incertidumbre sobre el destino de Cha Cha Cha, Alacrán eligió continuar con su propio recorrido por la Costa Atlántica junto al humorista Alfredo Silva.

“Soy un afortunado, trato de empatizar con el público. Trabajo permanentemente para mejorar lo que hago”. “Tuve la suerte de estar con los más grandes”.

En la charla con Nora, Alacrán recordó sus personajes más emblemáticos y se refirió al tipo de humor que hace y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.