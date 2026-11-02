De visita en los estudios de Radio Nacional, la actriz, productora, directora, artista plástica y presidenta de la Casa del Teatro conversó con Nora Briozzo, en 100% Nora, sobre su trayectoria artística y su presente profesional.

“¡Qué linda es la radio!”, expresó.

Actualmente, Linda Peretz protagoniza en el teatro porteño Multiteatro “8 Mujeres”, una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin.

“Soy actriz y estoy trabajando en el teatro, deseaba tanto trabajar en el teatro”, expresó.

“Me gusta componer personajes, cómo me divierto”. "Es maravilloso hacer teatro, es una pasión. Me visto, me maquillo y me preparo como si fueran ocho novios que me están esperando".

El elenco lo integran Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, María Leal, Emilia Mazer, Silvia Pérez, Juana Repetto, Mónica Villa, además de Peretz.

"Es una comedia inglesa que transcurre en Francia", precisó sobre esta obra que transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta donde aparece asesinado el dueño de la mansión y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación.

Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas.