"Es la primera vez en años que en Perú tenemos una toma de mando sin exabruptos y sin marchas"

El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Beteta, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el clima político tras la asunción de Keiko Fujimori. "Es la primera vez en años donde tenemos una toma de mando sin exabruptos, sin marchas y sin violencia", destacó sobre la serenidad del evento.

Respecto a la visita del presidente Javier Milei y otros líderes regionales, Beteta señaló que su presencia reforzó el mensaje de estabilidad. "Los presidentes que han venido han transmitido esa misma calma, esa misma serenidad que no teníamos hace varios años", manifestó sobre el respaldo internacional recibido.

El entrevistado resaltó que este cuarto intento de Fujimori cuenta con un respaldo social inusual tras una década de inestabilidad. "El 70% de la población peruana le quería dar a Keiko la oportunidad de que gobierne y la quería dejar gobernar", afirmó sobre el temperamento actual de la ciudadanía.

Sobre la conformación del equipo de gobierno, Beteta valoró la orientación profesional de los nuevos funcionarios. "El gabinete es un gabinete técnico... tenemos un muy buen ministro de Economía, muy alineado con la inversión privada y con el libre mercado", explicó el referente peruano.

Añadió que la designación de Lucho Galarreta como primer ministro busca reducir conflictos internos en el Ejecutivo. "Está gobernando con la gente que quiere gobernar, no ha tenido que hacer este gabinete de amplia base y meter a gente de por acá y por allá", sostuvo.

En cuanto al discurso oficial, el entrevistado elogió la brevedad y la claridad de las metas propuestas por la nueva presidenta. "Fue siete, ocho puntos sumamente claros. Dijo el qué, no dijo el cómo", analizó Beteta sobre el mensaje que duró apenas 45 minutos.

El presidente de la Asociación de Contribuyentes subrayó el giro hacia la eficiencia administrativa planteado por Fujimori. "Habló mucho de un Estado que sirva al ciudadano, de usar bien el dinero de los contribuyentes, de los impuestos", detalló sobre el contenido del mensaje a la nación.

Respecto a la influencia histórica de Alberto Fujimori, el entrevistado aclaró que la mandataria ha sabido separar los ámbitos. "En ninguno de los momentos formales ha mencionado al padre, ni ha tenido referencias a su gobierno", precisó sobre la ausencia de la "guardia antigua".