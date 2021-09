DESCARGAR

El titular de la asociación cultural y deportiva Altos Hornos Zapla, Marcelo Lizarraga, relató cómo fue el momento de la agresión que sufrió por parte de una persona que lo estaría hostigando desde hace un par años, y lamentó la inacción de quienes deben tomar cartas en el asunto. Sobre el tema expresó: "Es algo muy inquietante, intranquilizante saber que esta gente puede hacer este tipo de cosas y no hay ninguna acción de parte de la policía o la fiscalía, no sé… es la cuarta denuncia que vamos realizando. Hace dos años realicé la primera, hace cinco meses se dieron dos hechos de violencia y también hemos radicado la denuncia Esperemos que ahora tomen alguna medida. Es la misma persona que me amenazó de muerte hace dos años".

