Es la coach más joven en la Federación Argentina de patinaje sobre hielo y entrena a deportistas que viajan por el mundo a competir

La patinadora sobre hielo Micaela Romero Bogado en diálogo con Diego Ramos por Radio Nacional habló de su pasión por esta disciplina. Su amor por el patinaje sobre hielo nació cuando veía las performances por televisión y empezó a entrenar en la Escuela Rusa.
"Desde que arranqué nunca más paré. El patinaje sobre hielo nacional está en desarrollo, aunque cada año veo que crece más. La experiencia que viví en Letonia con una alumna fue única", contó en relación a una competencia internacional que se hizo en ese país europeo.
Etiquetas: Diego Ramos, Micaela Romero Bogado, patinaje sobre hielo