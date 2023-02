En Bajo el Mismo Sol nos interesó tocar el debate sobre las condenas que recibieron los asesinos de Fernando Báez Sosa, por lo que mantuvimos dialogo con Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), y de la Red Argentina No Baja.

La letrada describió, este caso expone distintas aristas sobre la condena a perpetua, que parecería haberse impuesto como una solución. Además el caso ha tenido una intensa cobertura mediática, cosa que no todos los hechos de esta clase tienen.

"¿Por qué siempre decimos siempre Justicia para...?, solo pensando en una persona, es real que las personas cercanas, familiares por ejemplo, quieren que se aplique un pena, que ayude a reparar, pero me interesa trabajar para evitar que se repita, existe algo que es el deber de no repetición, es interesante preguntarse qué podemos hacer para que no se repita esto" expresó Cesaroni en pos de debatir sobre lo que nos sucede como sociedad.

Agregó: "hay una violencia interpersonal que puede tener múltiples orígenes, pero no creo que se resuelva con violencia estatal" señaló que es difícil que se resuelvan esos problemas.

Escuchá la nota completa:

