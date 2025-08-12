"Es insólito que la oposición primero le otorgue facultades delegadas al Ejecutivo y, cuando las ejerce, se las quite"

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, cuestionó el rol de la oposición en el Congreso, luego de que rechazarán en la Cámara de Diputados cinco decretos delegados emitidos por el Gobierno nacional, entre ellos el 462/25, el cual modificaba organismos técnicos como el INTI y el INTA.

"Es insólito que primero le otorguen facultades delegadas y, cuando las ejerce, se las quite; no tiene mucho sentido de lógica", expresó.

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, el funcionario dijo que "meten adentro de la discusión de eficiencia de la Administración Pública el condimento de la campaña electoral de muchos partidos que pretenden hacerse notar con estos temas e impactar a la opinión pública para obtener apoyo".

Tras señalar que la oposición está actuando de manera electoralista, sostuvo que "sino no se entendería cómo una cantidad de diputados que nos acompañaron a nosotros, ahora voten en contra" y subrayó: "Eso claramente tiene que ver con el posicionamiento electoral de cada uno de los sectores".

"El objetivo que tenemos es hacer más razonable la Administración, evitar la duplicación de funciones que existen en distintos organismos, fusionar organismos, eliminar otros, ponerlos en otras jurisdicciones; en fin, una serie de modificaciones que hacen al orden de la Administración Pública y a la disminución de gastos improductivos", recordó Francos.

En ese sentido, aclaró que las medidas anunciadas recientemente por el presidente Javier Milei en cadena nacional son para "dejar en claro que el Estado nacional obligatoriamente tiene que tener equilibrio fiscal, no puede tener déficit fiscal, y para eso se utilizan distintos mecanismos". "Es fijar en letra dura cuál es la política del Gobierno y convertirla en política del Estado esto que el Gobierno ha venido sosteniendo desde el primer mes de su gestión, que es el superávit", resumió.

Además, el jefe de Gabinete reiteró que el Gobierno "vetará toda norma que salga del Congreso que implique incrementar el gasto público".

Respecto a las próximas elecciones, Francos se mostró optimista al manifestar: "Estamos convencidos que vamos a tener un bloque muy importante en Diputados, que va a duplicar el número que tenemos actualmente, y en el Senado, vamos a tener un número importante de senadores, con lo cual la discusión será más razonable".

Consultado sobre la fotografía del Presidente en La Matanza con la frase “kirchnerismo Nunca Más”, el funcionario explicó que "fue una foto con un sentido simbólico, es decir, se planteaba terminar con esto, por el desastre que es Unión por la Patria en ese distrito y en general en toda la provincia de Buenos Aires". Al respecto, señaló: "Estoy convencido que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires".