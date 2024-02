"Es impresionante cómo cada lenguaje te provoca una identidad diferente"

La poeta y lingüista habló en La muralla y los libros sobre su última novela 'Noticias de lo indecible'.

"La tentativa mía fue tratar de no ficcionalizar, simplemente he tratado de reflotar lo que ocurrió. Naturalmente que la visión de uno siempre puede distorsionar lo que ocurrió y nadie sabe exactamente cuál es la dimensión de la realidad pero hay muy ropaje inventado allí, es la experiencia en mi vida. Y la motivación era tratar de entender lo que me había dicho la vida en forma de imágenes, anuncios y muchas veces como avisos a los cuales yo me resistía, muchas veces la vida se presentó con alternativas que yo nunca hubiera imaginado. Un poco el libro es acerca de conciertos que uno asiente cuando uno sabe que uno no es su vida, que la vida es una instancia como exterior a uno y de ahí la extrañeza que nos propone de golpe cambios de viajes repentinos que nos llevan a otros caminos y hay que descifrarlos, y un poco el intento de descifrarlos trate de colocar en ese libro", sostuvo la autora.